Gökyüzü Türkiye'ye Emanet! ASELSAN'ın Suriye Hamlesi İsrail'i Rahatsız Etti

Türkiye, her anlamda Suriye'nin yanında olmaya devam ediyor.Suriye'nin bütünlüğünü savunan Türkiye, son hamlesi ile de özellikle İsrail'i rahatsız etti.ASELSAN tarafından üretilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS 100, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuş güvenliğine katkı sağlayacak.ASELSAN tarafından üretilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS 100, havaalanları çevresindeki tüm hava hedeflerinin hassas tespiti ve takibini sağlıyor.Sistem, en son teknolojilerle entegre edilerek maksimum güvenilirlik ve performans garanti ediyor.Sistemin bileşenlerinden Birincil Gözetim Radarı (PSR), S-Bant'ta çalışan üstün ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları ve hedef takip algoritmaları sayesinde en zorlu ortamlarda bile net ve güvenilir hedef tespiti ve takibi sağlıyor.İkincil Gözetim Radarı ise uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması ile artırıyor ve çok yönlü operasyonlar için çoklu sorgulama modu desteği sunuyor.İsrail ise Türkiye'nin bu hamlesinden tedirgin oldu ve gelişmeyi de endişe verici olarak nitelendirdi.İsrail merkezli i24 kanalında konuşan muhabir Amichai Stein, yaşanan gelişmeyi öğrendiklerini söyledi ve 'kuzeyde endişe verici gelişmeler' dedi.Muhabir yaptığı değerlendirmede, İsrail'in Suriye hava sahasındaki özgürlüğünün kısıtlanacağına da vurgu yaptı.'Bu bizim için karşı çıktığımız potansiyel bir tehdittir' sözleriyle konuşmasını sürdüren Amichai Stein, Türkiye'nin hamlesinin İsrail'in askeri planlarını bozacağını da söyledi.- HTRS-100'ü rakiplerinden ayıran en büyük özellik, dünyada sayılı sistemde bulunan 'dağıtık aktif sıcak yedekli' mimarisinden kaynaklanıyor.- Klasik radarların aksine bu sistem, matris yapısı sayesinde herhangi bir parçasında sorun çıksa dahi çalışmaya devam ediyor.- Bu kabiliyet, sistemin hiçbir zaman tamamen kapanmamasını ve uçuş trafiğinin saniyelerle ölçülen kritik anlarda bile aksamamasını sağlıyor.- Sistem, havacılığın en büyük düşmanları olan kötü hava koşulları ve parazitlerle başa çıkmak için akıllı algoritmalar kullanıyor.- Gelişmiş gürültü bastırma teknikleri sayesinde fırtına veya yoğun yağış gibi durumlarda bile hedefleri net bir şekilde takip ediyor.- Uçuş güvenliği için gökyüzündeki atmosferik olayları anlık olarak izleyen özel bir hava durumu kanalına sahip bulunuyor.