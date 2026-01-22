Esnafa Can Suyu! Ömer Bolat’tan 100 Milyon TL’lik Finansman Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman destekleri kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren işletmelere 100 milyon liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaflarla bir araya gelmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk ziyaretini Düzce Valiliği'ne gerçekleştiren Bolat, bir süre Düzce Valisi Mehmet Makas'tan bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.Düzce özelinde yürütülen finansman çalışmaları hakkında bilgi veren Bolat, Halkbank ve TESKOMB ile yapılan görüşmeler sonucunda kentteki esnaf ve sanatkârlara yönelik 100 milyon liralık finansman desteğinin devreye alınacağını müjdeledi. Bakan Bolat, 'Düzce esnafı için 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.Açıklamasında finansmana erişimin önemine dikkat çeken Bakan Bolat, 'Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkânları zorlayarak gerek yatırım gerek işletme için destek sağlıyoruz. Bu desteklerin yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor' dedi.Bölgenin ekonomik potansiyeline de değinen Bolat, kentin sanayi, tarım, eğitim ve hizmet sektörlerinde önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirtti. Bolat, hükümet olarak sahada olmaya ve üretimi, istihdamı ve esnafı destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.'Bu sabah kadim şehrimiz Düzce'ye geldik. Düzce'de toplumun bütün kesimleri ile bir araya geleceğiz. Değerli vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Valimize hoş geldiniz demek istiyoruz, başarılar diliyoruz. Önceki başarılı çalışmalarını Düzce'de de sergileyeceğini umuyoruz. Düzce çok şanslı. Çok kıymetli bir belediye başkanı var. 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak temsil etmiş Dr. Faruk Özlü 7 yıldır Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor. Marmara depreminin ardından Düzce yeniden kuruldu. Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra Marmara depreminden zarar gören bütün vilayetlerimiz yeniden kuruldu. Düzce sanayi, tarım ve eğitim alanında parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 çalışan bakanlar ve kurmaylarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Akşam geç saatlere kadar yoğun programımız olacak. Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun.'