Altından Tarihi Rekor! Gram altın uçuşa geçti
Altın piyasası, ABD Başkanı Trump’ın Grönland söylemleriyle hareketlendi. Grönland adası üzerinden yaşanan ABD-Avrupa Birliği gerilimi devam ederken, değerli metaller de rekora koşuyor.
Altın ve gümüş günü rekorla açtı. Gram altın 6.800 TL bandının üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.813 TL
Gram Altın Satış: 6.902 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.162 TL
Çeyrek Altın Satış: 11.258 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 22.327 TL
Yarım Altın Satış: 22.515 TL
