Altından Tarihi Rekor! Gram altın uçuşa geçti

Altın piyasası, ABD Başkanı Trump’ın Grönland söylemleriyle hareketlendi. Grönland adası üzerinden yaşanan ABD-Avrupa Birliği gerilimi devam ederken, değerli metaller de rekora koşuyor.

Ekleme: 21.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.813 TL
Gram Altın Satış: 6.902 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.162 TL
Çeyrek Altın Satış: 11.258 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 22.327 TL
Yarım Altın Satış: 22.515 TL