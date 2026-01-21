Altından Tarihi Rekor! Gram altın uçuşa geçti

Altın ve gümüş günü rekorla açtı. Gram altın 6.800 TL bandının üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.813 TLGram Altın Satış: 6.902 TLÇeyrek Altın Alış: 11.162 TLÇeyrek Altın Satış: 11.258 TLYarım Altın Alış: 22.327 TLYarım Altın Satış: 22.515 TL