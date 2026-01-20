Kar kalınlığı 152 santimetre... 211 köy yolu kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis merkezde tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön ve iş yer tabelaları adeta kardan kayboldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kent genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı durma noktasına getirdi.Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.Bitlis İl Özel İdaresine ait ekipleri yolları açmak için uğraş verirken, kent merkezinde ise belediye ve Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğum mesai harcıyor.Meteoroloji yetkilileri, kent merkezindeki kar kalınlığını 152 santimetre olarak açıklarken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştığını bildirdi. Yetkililer, kar yağışının 1 gün ara verdikten sonra yeniden başlayacağını belirterek, hafta sonuna kadar kar yağışının Bitlis ve bölgesinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada ise Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor. Yoğun kar yağışına rağmen vatandaşın sağlıklı ulaşım sağlaması için 50 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması yürüten belediye ekipleri, vatandaşlara mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.Ana yol üzerine park yapan araç sahiplerine de yol üstüne park yapılmaması yönünde uyarılarda bulunan belediye ekipleri, karla mücadele ekiplerini en fazla yoran sorunlardan birinin gelişigüzel yapılan parklar olduğunu ifade ettiler. Belediye çalışanları iş makinelerinin giremediği alanlarda ise küreklerle vatandaşın yolunu açıyor.Mahallelerde yağan kar sonrası vatandaşlar damlarda biriken karları da kar kürekleri ile temizledi. Bazı vatandaşlar ise bu yıl kar yağışından şikâyet ederek, araçlarını bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.