Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).