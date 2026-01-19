Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferler iptal edildi

  • USD: 43,19 - 43,27
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 sefer yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 19.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).