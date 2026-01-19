Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü Türkiye vurgusu! ‘Takip eden değil takip edilen bir Türkiye var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.Törendeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve niteliğini artıracak yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti;Esenboğa Havalimanımızın üçüncü pisti, yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşma vesilesiyle sizlerin şahsında başkent Ankara'mıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara'mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'Havacılıktaki başarı grafiğimizi daha da yukarılara çekeceğiz'Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, yatırımların stratejik önemine değinerek, 'Hem Esenboğa Havalimanımıza hem de Ankara'mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime şahsım, milletim adına yürekten teşekkür ediyorum. İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz.' ifadelerini kullandı.'Eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik'Hükümetin 23 yıllık hizmet süresindeki kararlılığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekteki konumunun güçlendiğini ifade etti.Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;Burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var.Teşkilatımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.