Altın fiyatları fırladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasalarındaki hareketlilik 16 Ocak Cuma gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın dün düşüş gösterse de bugün yine yükselişe geçti.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde 6 bin 500 lira seviyesine göz kırptı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.392 TLGram Altın Satış: 6.393 TLÇeyrek Altın Alış: 10.539 TLÇeyrek Altın Satış: 10.633 TLYarım Altın Alış: 21.077,00 TLYarım Altın Satış: 21.267,00 TLOns Altın Fiyatı: 4.598,34 Dolar