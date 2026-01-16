  • USD: 43,09 - 43,17
Altın fiyatları fırladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasalarındaki hareketlilik 16 Ocak Cuma gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın dün düşüş gösterse de bugün yine yükselişe geçti.

Ekleme: 16.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.392 TL
Gram Altın Satış: 6.393 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.539 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.633 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 21.077,00 TL
Yarım Altın Satış: 21.267,00 TL

ONS ALTIN

Ons Altın Fiyatı: 4.598,34 Dolar