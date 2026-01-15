Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! 19 şüpheli gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu öğrenildi. Diğer isimlerin ise uyuşturucu satışı yapan kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.Derya Çayırgan'ın adliyeye getirildiği ve ifade işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna itiraf etmişti.Karaca, 'İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır. Ben de Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisiydim o zaman' şeklinde beyanda bulunmuştu.