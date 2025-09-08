Emine Erdoğan'ın Büyük Başarısı! Ciddi Artış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2018’de başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” ile 1 milyon 867 bin 859 kişiye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu kursiyerlerden 978 bin 73’ü kursu başarıyla tamamlayarak “Okuryazarlık Belgesi” aldı.

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısını azaltmak amacıyla 2018'de başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katılırken, bu kursiyerlerden 978 bin 73'ü kursu başarıyla tamamlayarak 'Okuryazarlık Belgesi' almaya hak kazandı. Kurslarda ayrıca Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi, temel matematik ve yurttaşlık bilgisinin öğretilmesi amaçlanıyor.Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayımlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı. Kursa katılan kişilerden 253 bin 56'sı 'Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi'ni de alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı.