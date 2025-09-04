Cenazesi İstanbul'da! Balıkesir'de bulunmuştu...

Yalova'dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay (43), Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu.Cesedin bütünlüğünün bozulma riskine karşı Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri çıkarma çalışmalarına katıldı. Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, asansör sistemiyle özel eğitimli dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden çıkarıldı.Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul’a sevk edildi.Halit Yukay’ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı morguna getirildi. Cenazenin önümüzdeki günlerde defnedileceği öğrenildi.