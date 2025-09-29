Genç Adamın Boğazını Kesti!

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmir'in Devrim Mahallesi 3771/6 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. B.S. (24), Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı. Boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda darbe ile yere yığılan Yağız, olay yerinde hayatını kaybetti.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Selim Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemede, şüpheli B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, hayatını kaybeden Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.Bıçaklı kavga anı sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin elindeki bıçakla art arda hamleler yaptığı anlar kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.