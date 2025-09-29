Düğün Yemeği Zehir Oldu!

Kütahya'da akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde, pilav ve tavuk yiyen davetlilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.11'i çocuk 15 kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan davetlilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınırken polis ekipleri, aynı işletmeden 3 kişiyi ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.