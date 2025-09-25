Trump'ın rozeti görüşmeye damga vurdu! Tarihi zirvede dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Görüşmenin ana gündemlerinden birisinin F-35 ve F-16 konusu olduğu bilinirken Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti. Oval Ofis'te yaptığı ilk açıklamada "F-35 konusunda başarılı olacağız" diyen Trump'ın yakasında F-35 rozetinin takılı olması önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, F-35 konusunda olumlu mesajlar verdi. Trump, 'F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz' ifadelerini kullandı.Öte yandan, Trump yakasındaki F-35 rozeti görüşmeye damga vurdu. Trump hem F-35 konusunda olumlu mesajlar vermesi hem de F-35 rozeti ile Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkması önemli bir bir detay olarak dikkat çekti.