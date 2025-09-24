Özgür Özel'in iki yüzü! 'Hamas terör örgütüdür' demişti...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin ve Gazze istismarının ardı arkası kesilmiyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Gazze mücadelesini itibarsızlaştırmak, mütedeyyin camiayı kirli propagandalarla manipüle edip yanlış yönlendirmek için kolları sıvadı.Erdoğan'ın BM kürsüsünde Gazze'nin hakkını savunduğu dakikalarda Özel, CHP'nin Filistin mitingi yapacağını duyurdu.Bu mitingin zamanlaması ve planlaması elbette planlı ve maksatlı olarak belirlendi.Özgür Özel, 'Birileri Netanyahu'nun dostu Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin'in yanındayız! Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin'le dayanışan herkes davetlimizdir' dedi.Oysa CHP'lilerin meydanlarda Filistin bayrağı taşıyanlara yaptığı fiziki saldırılar daha dün gibi hafızalarda.Özgür Özel'in Hamas'a ısrarla terör örgütü dediği, 7 Ekim üzerinden İsrail'i akladığı demeçler unutulmuyor.Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlayan Özel, 'Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti' demişti.