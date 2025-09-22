Gazze'deki soykırıma sessiz kalınamaz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'deki Filistin Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz." dedi. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki Filistin Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Coğrafyamızda yaklaşık 2 yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları nedeniyle büyük bir insani felaket yaşanıyor.Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır.