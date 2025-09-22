Dolandırıcılıktan yargılanıyor! Tunç Soyer ikinci oturumda hakim karşısında

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü oturumda Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı suçlamıştı. Davanın ikinci oturumunda savunma yapan Örnekköy 3. Etap'ta kooperatif adına inşaatı yapan Ahmet K, siyasi mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Ahmet K., 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından devamlı mobbinge uğradık. İlk olarak çimentonun rengini beğenmedikleri için 45 gün durduk. Sonrasında da birçok defa inşaatları durdurdular. O dönem Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın zabıtaları şantiyeyi mühürledi' dedi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı.İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında; 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Yine başsavcılık tarafından 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ise 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 2'nci oturuma Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müşteki ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Örnekköy 3. Etap'ta kooperatif adına inşaatı yapan Ahmet K, siyasi mobbinge maruz kaldıklarını söyledi. Ahmet K., 'Siyasi bir çekişmenin içine düşmüşüz. Sonradan anladık. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından devamlı mobbinge uğradık. İlk olarak çimentonun rengini beğenmedikleri için 45 gün durduk. Sonrasında da birçok defa inşaatları durdurdular. O dönem Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın zabıtaları şantiyeyi mühürledi. Bunları engelleyemedik ve yıkım kararı çıktı. 'Elimizde olsun' diye yıkıma sebep gösterdikleri her şeyi videoyla kayıt altına aldık. Birçok üniversiteden konuyla alakalı rapor istedik. Yalnızca Ege Üniversitesi olumlu dönüş yaptı. Oradan hocalarımız bir gün gelip incelemelerde bulundu. Ertesi gün de geleceklerdi ancak bizi arayarak gelemeyeceklerini bildirdiler. Ben de aldığım paraları iade ettim ve işten ayrıldım' dedi.Uzundere 3. Etap New Town Projesi inşaatının yapım işinin İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi tarafından verildiği 'Ares' isimli şirketin ortağı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F.E. de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. F.E., 'Ben, şirket çalışanıydım, sadece işler yürüsün diye imza atabilmem için bana yüzde 1 hisse verdiler. Sözleşmeye uyulmadı, zemin kazılmadı ve ruhsat gelmedi. Bu süreçte maliyetler arttı. Biz de bu işten ayrıldık, biz kooperatifle ilişki halindeydik. İZBETON ve büyükşehirle değil. Şirketten de maaşım dışında bir şey almadım' diye konuştu.Kooperatifle inşaat işi için sözleşme imzaladıklarını belirten tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet T. ise 'Egeli İş Adamları Kooperatifi ile sözleşme imzaladık. Yeri bize söz verilen tarihte teslim etmediler. Bu süreçte birkaç kez ihtar gönderdik. 1,5 yıl sonra da sözleşmemizin feshedilmesini istedik. Yer tespiti yapılamadığı için inşaata hiç başlamadık, mağdur olan biziz' dedi.Duruşmada söz verilen İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Çağlar K. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Çağlar K., ifadesinin devamında, 'İnşaatlar uzun aralıklarla durduruldu. Kendi iç dinamikleriyle halledebilecekleri sorunu halletmemeleri bizce kötü niyettir. İş yapabildiğimiz 1,5 senede 3 blok inşaat yaptık. Yeni gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi haksız yere feshetti. Biz de dava açtık. 273 mağdur arasında eşim ve tutuklu sanık kooperatif başkanımız Cihangir Lübiç'in eşi ve kızları da var. Ortada dolandırıcılık ve kamu zararı yoktur. Kooperatifimizin üyelerinin mağduriyeti vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladık. Kooperatifimiz 25 Eylül'de bu protokolün kabulü için toplanacak. 273 kişinin dairelerinin en kısa sürede teslim edileceğine inanıyorum. Biz suç işlemedik' dedi.