Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'yi ziyaret edecek. Başka Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Görüşmelerin ilk gününde 23'ünde BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Özellikle Gazze konusunu gündeme getireceğim, Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım.Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özellikle birçok ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır. 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin de yeni yönetimiyle orada bulunması bizim için de sevindirici bir özelliktir.Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk-Amerikan iş çevrelerityle bir araya geleceğim. 25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz.2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretçimiz olmuştu. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı yaşamaya devam ediyor. Bizler her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin'in yanında yer almadı. Son dönemde BM'de 140 Filistin'i tanıyan ülke var. Bu sevindirici. BM'de 3-5 Filistin'i tanıyan ülke olacağını göreceğiz.Uzun süre geçti, Suriye'nin kendi benliğine kavuşması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Bazı arkadaşlarımızın Suriye'ye sürekli gidiş gelişi oradaki dayanışmamızı artırmamızı, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Yakın zaman içinde Sayın Şara ve Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için elimizden gelen her imkanı kullanacağız.Sağır duymaz uydurur, sürekli bir şeyler uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorup yapmadık. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok bizzat Trump ile yaparız.