Murat Kurum vizyonu ! Mansur Yavaş isyan ettirdi...

11 ilde yürütülen inşa çalışmalarını yakından takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gittiği şehirlerde farklı siyasi partilerden bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir araya geliyor.Hatay'da yerel yöneticilerle yapılan koordinasyon toplantısı dikkat çekici konuşmalara sahne oldu.Toplantıda söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmalar için teşekkür ederek, 'Değerli hizmetlerinizden dolayı Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor' şeklinde konuştu.Aynı toplantıda konuşan CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de kentte yaşanan tarihi dönüşümden övgü dolu sözlerle bahsederek, 'Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik.Sayın Bakanım emeklerinize sağlık. Hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi, Uzun Çarşı çok güzel oluyor' ifadelerini kullandı.Öte yandan Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri de talep etti. Murat Kurum da gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.Ankara Mamak'ta 'Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi' sloganıyla başlatılan ve 11 etabı kapsayan dönüşüm çalışması, Yavaş yönetiminde geçen 6 yıla rağmen hâlâ tamamlanamadı.2019'da göreve gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğiz' sözleri ise boşa çıktı. Bugüne kadar sadece 418 daire hak sahiplerine teslim edilirken, 7. etapta kurası çekilen 342 konutun hâlâ tamamlanmadığı görüldü.Evlerine kavuşamadan hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABB'nin sessizliği 'Yavaş bu projeyi bitirme iradesini kaybetti' yorumlarına yol açtı. Hak sahipleri, yıllar boyunca sürekli oyalanmaktan ve belirsizlik içinde yaşamaktan yorulduklarını vurguladı.Birçok hak sahibi evine kavuşamadan hayatını kaybetti.' dedi. ABB önünde yapılan basın açıklamasında 'Mansur Yavaş'ın bu projeyi tamamlama imkânı ve iradesi kalmamıştır' denildi.