Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu! Mürettebat için harekete geçildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 'RAPİD' isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu.Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Operasyondan görüntülerMahsur kalan 7 kişilik mürettebat için hava operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, gemideki mürettebat başarılı şekilde kurtarılıyor.Bölgede çalışmalar devam ediyor.