Ehliyetsiz Sürücü Vicdan Yaraladı! 'Pes Dedirtti'
Bayburt'ta, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken engelli vatandaş, "Kaza anında sürücü kaçtı o gün sadece ben değil, insanlık ve vicdan da yaralandı" dedi.
Bayburt Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.Kaynak: İHA
Arkadaşıyla buluştuktan sonra evine doğru giden engelli vatandaş Engin Demir'e, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir motosiklet kullanıcısı çarptı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Birkaç gün önce yaşanan kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı, o anlar çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Demir, çarpmanın etkisiyle sol tarafının üzerine düştü, kafasını yere çarptı.
MOTOSİKLETLİ KAÇTI
Çevreden geçen vatandaşlar Demir'in yardımına koşarken motosiklet sürücüsü, yerde acı içinde yatan Demir'e kısa süre bakıp hızla kaza yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'e gerekli müdahaleler yapıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Demir, iyileşme sürecinin devam ettiğini söyledi.
'O GÜN SADECE BEN DEĞİL, İNSANLIK VE VİCDAN DA YARALANDI'
Yaşanan kazadan sonra en çok sürücünün kaçmasına üzüldüğünü belirten Demir, 'Sürücü olayın ardından kaçmayıp yardımcı olsaydı, insanlığın değerlerinden bir şey kaybetmediğini bize göstermiş olurdu' diyerek, 'Motosiklet kullanıcısının çarpması sonucu yere düştüm ve sürücü olay yerinden kaçtı. O sırada orada bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen polis, sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldüm. Kafamda açılma vardı, tedavim yapıldı. Şu anda iyileşme sürecindeyim. Kaza anında sürücü kaçtı, o gün sadece ben değil, insanlık ve vicdan da yaralandı.' ifadelerini kullandı.
'HEPİMİZ BİR GÜN ENGELLİ OLABİLİRİZ'
Her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Demir, gündelik hayatta engelli bireylere karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, 'Hepimiz bir gün engelli konumuna düşebiliriz. Bunu bilerek sağduyulu, hoşgörülü ve insanlara daha duyarlı olarak yaşamımızı sürdürmeliyiz. Hayat bu şekilde hepimiz için çok daha güzel olur.' şeklinde konuştu.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Öte yandan kazanın ardından çalışma başlatan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakaladı.
Sürücüye para cezası uygulanırken, Demir'in şikayetçi olduğu öğrenildi.
