AK Parti’den, Özgür Özel’in Küstah sözlerine tepki! “Önce, rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik kullanmış olduğu küstah sözlere tepkigösterdi.Yayman sosyal medya hesabından yapmş olduğu paylaşımda, 'CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı 'yankesici' ifadesi; hadsizce, seviyesiz, edepsiz ve siyasi ahlaktan tamamen uzak bir söylemdir. Sözlerinizi aynen size iade ediyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, aslında doğrudan milletimizin iradesine saldırmaktır. Bu, sadece saygısızlık değil; aynı zamanda milli iradeye meydan okumaktır. Sayın Özel, önce üzerinize ve partinize yapışmış olan rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin! Bu ağır suçlamaya tek kelime edemeyip Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek gündem değiştiremezsiniz.Milletin aklıyla alay etmeyin! Dönüp aynaya bakınız. Biz eser, hizmet ve vizyon ortaya koyarken; siz hakaret, iftira ve kirli siyaset üretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Milletimiz kimin ülkeye hizmet ettiğini, kimin kirli siyasetin figüranı olduğunu çok iyi biliyor. Gündemi değiştirmek için hakaret siyaseti ile yol alamazsınız. Hakaretle, iftirayla, çamurla siyaset yapılmaz! Elinizdeki çamur eninde sonunda size bulaşacaktır. Türkiye; bu aziz millete hizmet edenlerle yükselecek, iftira ve yalan siyaseti yapanlar ise tarihin çöp sepetine atılacaktır.' ifadelerine yer verdi.