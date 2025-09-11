Savaş Alanına Döndü! O Anlar Kamerada...

Kent merkezinde, gece saatlerinde 3 kişi, belediyenin işlettiği kafeye ait masa ve oturaklara zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta kimliği belirsiz 3 kişi, sahil yürüyüş yolu üstünde açık alanda bulunan belediyenin kafesine ait oturak ve masalara zarar verdi.Saat 03.00 sıralarında başlayan saldırı, gün aydınlanana kadar sürdü.Yaklaşık 4 saat boyunca zaman zaman oturup dinlendikleri görülen şüpheliler, 'armut' olarak bilinen oturakların içlerini parçaladı, masaları kırdı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Belediyenin sosyal medya hesabından 'yorumsuz' ifadesiyle paylaşılan videonun üzerinde, 'Kamu malı, milletin alın teridir. Ona zarar vermek, geleceğimize zarar vermektir.' notu yer aldı.Belediye yetkilileri, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kamu malına zarar verme' suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.