Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklıyor! Beklenti Ne Yönde?

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün saat 14.00'te eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin tahminleri TCMB'nin politika faizinde 200 baz puanlık bir indirim yapacağı yönünde yoğunlaşıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti. Bu rakam, TCMB'nin mart ayından bu yana ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti.