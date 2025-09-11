CHP'li Belediye Çöpe Attı! Görüntüler 'Pes Dedirtti'

Başıboş köpek sorunu çok can yaktı.Çocukların sokaklarda rahatça oynamasına, yetişkinlerin ise huzurla işlerine gidemeyecek hale gelmesine neden olan bu sorun giderek büyüdü.Bununla birlikte başıboş sokak köpeklerinin insanlara yaydığı hastalıklar ise felaketlere yol açabiliyor.Son dönemde ise sokak köpekleri sorunu, çıkan yasa ile çözüm yolunda.Bu süreçte belediyeler hazırlıklarını sürdürüyor.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı.İddialara göre, sokaklardan toplanan köpekler, CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında öldürülerek çöp konteynerlerine atıldı.Söz konusu görüntülerde, barınakta bulunan ölü köpeklerin belediye personeli tarafından el arabasıyla taşındığı ve çöp aracına atıldığı görüldü.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Konuya ilişkin CHP'li Alaşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.Söz konusu karelerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.Türkiye'de uzun süredir hayvan barınaklarıyla ilgili benzer şikâyetler gündeme geliyor.Hayvanların kötü koşullarda tutulması, aç bırakılması ya da tedavisiz bırakılması sıkça eleştiri konusu olurken, Alaşehir'deki bu iddialar tartışmaları yeniden alevlendirdi.Uzmanlar, çözümün kısırlaştırma seferberliği ve sokak hayvanları için sürdürülebilir politikalar geliştirmekten geçtiğini vurguluyor.