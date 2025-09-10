Katar'da Hamas'ı Vurdular! Terör Devleti İsrail Nasıl Saldırdı?



İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, İsrail ordusunun Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının 'tüm Orta Doğu'ya mesaj' olduğu tehdidinde bulundu.



Meclis Başkanı Ohana, X sosyal medya platformundaki hesabından, saldırının görüntülerini paylaşarak, 'Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır.' ifadelerini kullandı.







ABD OPERASYONUN NERESİNDE?



İsrail basınında Trump'ın Doha'daki saldırıya onay verdiği haberlerinin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz' ifadeleri kullanıldı.



Reuters'a konuşan, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, İsrail'in saldırıdan kısa süre önce ABD ordusunu bilgilendirdiğini ancak Washington ile herhangi bir koordinasyon ya da onay süreci yaşanmadığını ifade etti.



'TEL AVİV'İN SALDIRISI ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYOR'



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını 'talihsiz' bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez.' değerlendirmesini yaptı.



Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve 'böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini' belirtti.



WASHİNGTON OPERASYON HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ



Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.



Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'saldırıdan sonra' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, 'Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini' aktardı.



TRUMP'IN TAVRI



İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.



İsrail'in Hamas'ı hedef almasından memnun olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın 'saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu' ifade etti.



Sözcü Leavitt, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise 'Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu.' diye yanıt verdi.



'NETANYAHU'NUN KARARI BENİM DEĞİL'



Trump da İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.



Trump, 'Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez.' değerlendirmesini yaptı.



'Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi.' yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.



'SALDIRIYI DURDURMAK İÇİN GEÇ KALINMIŞTI'



ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları 'yaklaşan saldırı' hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, 'O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı.' ifadesini kullandı.



Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi.



İsrail'in saldırısını 'talihsiz bir olay' diye tanımlayan Trump, 'Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim.' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedilmişti.Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını bildirmişti.Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ordusu, Doha'ya düzenlenen saldırıya 'Ateş Zirvesi Operasyonu' adını verdi. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet, Doha'ya düzenlenen saldırının komuta edildiği merkezden fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Shin Bet ve İsrail ordusundan yetkililer yer aldı.İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktıNetanyahu ve Katz, İsrail güvenlik kurumlarına, dün Kudüs'teki saldırıda 6 kişinin ve Gazze'deki saldırıda ise 4 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yurtdışındaki Hamas liderlerine yönelik bir saldırı için hazırlık yapmaları talimatı verdiklerini ifade etti.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan bir diğer açıklamada, 'Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi.' ifadelerine yer verildi.Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme 'fırsatının' ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.İsrail ordu radyosunun haberinde ise Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.İsrail askeri ve siyasi kademesinin söz konusu saldırı planı üzerine aylardır çalıştığına dikkat çekilen haberde, tüm istihbarat ve operasyonel birimlerinin saldırıya hazır olduğundan emin olmak için ordu yetkililerinin her hafta görüşmeler yaptığı belirtildi.Öte yandan, Tel Aviv yönetiminin 'Hamas'ın anlaşma konusunda önemli ölçüde katı davrandığı' iddiasıyla geçen ay saldırıya ilişkin hazırlıkların hızlandırılması talimatını verdiği de bildirildi.Doha'ya saldırı için havalanan 15 İsrail jetinin hedefe birkaç saniyelik aralarla 10'un üzerinde mühimmat attığı ve havada yakıt ikmali gerçekleştirildiği öne sürüldü.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in radarda tespit edilemeyen silahlar kullandığını bildirdi.Saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının Ürdün hava sahasını kullandığına dair iddialar ortaya çıktı.Ancak Ürdün ordusu, İsrail uçaklarının Katar'ı hedef almak üzere Ürdün hava sahasından geçtiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.Ordunun internet sitesinde askeri bir kaynağa dayandırılan açıklamada, 'Bazı şüpheli hesaplarda bugün İsrail uçaklarının Ürdün hava sahasından geçerek kardeş Katar devletindeki hedefleri vurduğuna dair dolaşan iddialar asılsız ve yalandır.' ifadelerine yer verildi.Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına ilişkin İsrail makamlarının dün 'iyimser bir havada olduğu ancak bugün ise yerini karamsarlığa bıraktığı' belirtildi.Adı açıklanmayan İsrail güvenlik yetkilisi, KAN'a yaptığı değerlendirmede saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.İsrailli yetkili, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.