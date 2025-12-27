Asrın felaketi asrın umuduna dönüştü! Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı. 11 ilimizi yıkan depremin ardından asrın seferberliğine başlandı. Asrın inşa seferliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün ise gözler, depremde en büyük yıkımı Hatay'day son konutların teslim edilmesine çevrildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 455 bininci deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırımla, asrın inşa seferliği tamamlanacak.Tarihler, 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ilimizi yıktı. Asrın felaketinin ardından asrın mücadelesini başlatan Türkiye, eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.Depremin etkilediği şehirlerin inşasına vakit kaybetmeden başlandı. Devlet ile milletin el ele vererek başardığı asrın inşa seferberliği kapsamında inşa edilen konutları sayesinde hak sahipleri sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Deprem bölgesine yapılan 75 milyar doları aşkın yatırım sayesinde 11 il, alt yapı ve sosyal donatılar ile adeta yeniden ayağa kalktı.Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da da büyük bir inşa seferberliği başladı. Şu ana kadar 55 bin 681 bin konutun inşa edildiği Hatay'da yaralar sarıldı.Bugün ise bir kez daha gözler deprem sembol şehri Hatay'da olacak. Asrın felaketisonrası inşasına başlanan 455 bininci konut, Erdoğan'ın katılacağı törenle sahiplerine teslim edilecek.Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı program, Hatay'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek.Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor.Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hatay'da gerçekleştirilecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programa ilişkin yaptığı paylaşımda '6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız' ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer aldı.