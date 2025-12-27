İsrail basını yazdı! Türkiye'nin hava sahasında atabileceği adımlar endişe yaratıyor

İsrail merkezli Zman haber sitesi, Türkiye ile İsrail arasındaki gerçek stratejik fay hattının Suriye sahası ve özellikle ülkenin hava sahası üzerinde şekillendiğini ifade etti. Haberde, Türk politikasında yaşanabilecek olası bir değişikliğin, İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini ciddi biçimde kısıtlayabileceğine vurgu yapıldı.Haberde, mevcut gerilimin başka bir alanda patlak verme ihtimalinin de bulunduğu, bu alanların başında, İsrail ile Türkiye'nin zorunlu olarak etkileşim içinde olduğu Suriye'nin geldiği ifade edilerek, şu ana kadar tansiyonun sahaya yansımamış olmasının, kırılgan dengelerin sürdüğü gerçeğini değiştirmediği belirtildi.Zman'a göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın bugüne kadarki itidalli tutumu, büyük ölçüde uluslararası kamuoyuna olumlu bir mesaj verme isteğinden kaynaklandı.İsrail merkezli habere göre, Türkiye'nin Suriye üzerinde İsrail'in hava faaliyetlerini zorlaştırabilecek adımlar atma ihtimali giderek daha fazla tartışılıyor.Bu adımlar arasında hava savunma sistemlerinin aktif şekilde işletilmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerden keşif uçuşları yapılması gibi seçenekler yer alıyor.Analize göre, Suriye hava sahası geçtiğimiz haziran ayında İran'la yaşanan çatışmada kritik bir rol oynadı. Haberde, Türkiye'nin Suriye sahasına, özellikle de havadan müdahil olması durumunda, İsrail'in İran'a yönelik olası yeni operasyonlarında ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtildi.Zman, İsrail Hava Kuvvetleri'nin temel hedeflerinden birinin Tahran'a giden açık bir hava koridorunun muhafaza edilmesi olduğunu belirtti.Haberde, bu denklemde Türkiye'nin devreye girmesinin, İsrail açısından önemli bir stratejik sorun alanı oluşturabileceğine vurgu yapıldı.