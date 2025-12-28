Gazze'de Acılarla Dolu Bir Sene!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki 2 milyonu aşkın Filistinli bir yıla daha acı içinde giriyor. 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu defalarca yerinden ettiği Filistinlileri bombalıyor. Dün soykırım ordusu, Filistinlilerin çadırlarına ve evlerine yakın mesafeden helikopterler, top ve makineli tüfeklerle ateş açtı.Son 48 saatte 25'i enkaz altından çıkarılan 29 Filistinlinin naaşı ile 8 yaralı hastanelere ulaştırıldı. Böylece İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 266'ya, yaralıların sayısı ise 171 bin 219'a yükseldi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Belediyeler Birliği, bölgenin İsrail saldırıları sonucu 'yaşanamaz bir felaket alanına' dönüştüğünü vurgulayarak çevresel ve sağlık krizinin giderek derinleştiğine dikkati çekti.İsrail'in bölgedeki su kuyularının yüzde 90'ını, su ve kanalizasyon şebekelerinin ise yüzde 80'ini tahrip ettiğini belirterek, bölgede ciddi bir sağlık ve çevre felaketi yaşandığı uyarısında bulundu. Birlik yetkilileri, İsrail saldırıları nedeniyle cadde ve sokaklarda 250 binden fazla ton çöp biriktiğini, çöp toplama ve taşıma araçlarının büyük bölümünün tahrip edilmesi nedeniyle bu atıkların taşınamadığını aktardı. Ayrıca, İsrail'in ateşkese rağmen insani yardım malzemelerinin girişine izin verme yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi. Acil yardım çağrısı yapıldı.