Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi. Gökçek paylaşımında ‘Suya yaptığı yüksek zamanlardan sonra milletin cebine göz dikmeye devam eden Mansur Yavaş , şubat ayında 50 TL olan hafriyat döküm ücretini 160 TL'ye çıkardı.' dedi.Gökçek paylaşımında, “Ankara'da hafriyat gelirleriyle ilgili olarak büyük bir vurgunla karşı karşıyayız değerli Ankaralılar. Geçtiğimiz şubatta metreküpü 50 TL olan döküm ücreti, 160 TL'ye yükseltildi. 50 lira hafriyat parası ödeyerek daire yapan bir müteaahhit, şimdi 160 lira metreküpü, hafriyat parası ödeyerek yaptığı zaman, bu adam bunun maliyetini kime yansıtacak? Vatandaşa... Ev fiyatı da yükselecek. Niye? Mansur Yavaş 5 milyon TL'lik, Ebru Gündeş konserini, 69 milyon TL'ye yapsın diye. Niye? Ankara'nın ortasına 2.2 milyar TL'ye kazık diksin. Sayın Mansur Yavaş ne dedi? 'Hafriyat gelirleri ve, bilboard gelirleriyle ben metro yaparım.' dedi. Hani metro yapıyordun? Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun müjdesini verdi. Ankara Esenboğa metrosu, inşallah yapılacak. Sayın Mansur Yavaş, bence şöyle bir açıklama yapman lazım; 'Ankara'nın paralarını konserlerde çarçur ettim. Karton bardaklarda yok ettim, metroyu da yapamadık. Size teşekkür ederim.' demesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.