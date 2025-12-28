Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Samsung, yıllardır teknolojik ürünleri yaşam alanlarında kamufle etmeye yönelik özel tasarımlar geliştiriyor. Özellikle tablo görünümündeki The Frame TV ve geçtiğimiz yıl tanıtılan resim çerçevesi şeklindeki Music Frame bu anlayışın en bilinen örnekleriydi. Ancak şirket bu kez stratejisini değiştiriyor. CES 2026 fuarında görücüye çıkacak yeni ürünler, teknolojiyi gizlemek yerine onu ev dekorasyonunu tamamlayan şık bir sanat eseri olarak öne çıkarıyor.Teknoloji devi, yeni Music Studio hoparlör serisi için ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec ile kapsamlı bir iş birliği yaptı. Samsung'a göre bu yeni tasarım dili, müzik ve sanatta sıkça rastlanan “zamansız nokta konseptinden” ilham alıyor. Serinin dikkat çeken üyelerinden Music Studio 5, müzik notasyonundaki duraklama sembolünü (fermata) andıran estetik bir yapıya sahip. Cihazın teknik tarafında ise 4 inçlik bir woofer ve özel dalga kılavuzlu çift tweeter ünitesi yer alıyor.Ailenin daha büyük üyesi olan Music Studio 7, kullanıcılara 3.1.1 kanallı çok daha güçlü bir ses deneyimi vaat ediyor. Bu model tek başına kullanılabildiği gibi, daha geniş bir stereo sahnesi oluşturmak için çift olarak da eşleştirilebiliyor. Üstelik cihaz, Samsung'un gelişmiş Q-Symphony teknolojisi sayesinde uyumlu Samsung televizyonlar ve soundbar'lar ile senkronize çalışarak ses performansını katlayabiliyor.Estetik odaklı hoparlörlerde genellikle ses kalitesinin ikinci plana atıldığı düşünülür ancak Samsung bu seride teknik özelliklerden ödün vermiyor. Studio 7 modeli, 24-bit/96kHz yüksek çözünürlüklü ses çalma kapasitesine sahip. Ayrıca hem Studio 5 hem de Studio 7, bas performansını anlık olarak optimize etmek ve derinleştirmek için AI Dinamik Bas Kontrolü özelliğini kullanıyor. Şirketin son yıllardaki ses akordu konusundaki başarısı, bu modellerin sadece göze değil kulağa da hitap edeceğini gösteriyor.