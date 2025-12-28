Ünlülere Dev Narkotik Operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Jandarma Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı.