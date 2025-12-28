  • USD: 42,77 - 42,84
  • EURO: 50,35 - 50,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlülere Dev Narkotik Operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim gözaltına alındı.

Ünlülere Dev Narkotik Operasyonu!
Ekleme: 28.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:00 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
Ünlülere Dev Narkotik Operasyonu!
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Jandarma Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ünlülere Dev Narkotik Operasyonu!

Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı.