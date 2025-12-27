İstanbul Erkek Lisesı’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı: Taciz yok sistematik şiddet var

İstanbul Erkek Lisesi'nde 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde yaşanan 'taciz'' ve 'şiddet'' iddialarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturma süreci tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgiler, yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğunu ortaya koydu. 11. sınıftaki şüpheli öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından belirlenecek.Soruşturma okul ya da öğrenci gruplarının toptan suçlanmadığını ve masumiyet karinesine titizlikle riayet yürütüldü. Böylece lisede gerçekte neler yaşandığı ortaya çıkmış oldu. Soruşturma sonucunda netleşen olayla ilgili gerçekler şöyle:-Taciz iddiası doğrulanmadı: Soruşturmada 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı.-'507 maddelik liste' mağdur öğrencilere ait değil: Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve '507 maddelik liste' olarak anılan içeriğin, darp edilen öğrencilere ait olmadığı da soruşturma sonucunda netlik kazandı. Yapılan incelemelerde söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı bir çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medya üzerinden kontrolsüz biçimde yayıldığı belirlendi.Yapılan değerlendirmede ise doğrulanmamış bu tür içeriklerin olayları yatıştırmak yerine daha da derinleştirdiği, okul iklimini bozduğu ve özellikle kız öğrenciler açısından güvenlik ve huzur algısını olumsuz etkilediği ifade edildi.-Kız öğrencilere ait görüntü yok: Darp edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinin telefon ve tabletlerinde, okulda öğrenim gören kız öğrencilere ait herhangi bir uygunsuz fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı. Öğrenciler dijital incelemeye rıza gösterdi.-Asıl olay erkek öğrenci pansiyonunda yaşandı: Olay, İstanbul Erkek Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda yaşandı. Üst sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıf öğrencilerini iradeleri dışında belirli alanlarda topladığı, darp ettiği, ağır hakaretlere maruz bıraktığı ve korku ile baskı ortamı oluşturduğu tespit edildi.-Anlık değil, planlı şiddet: Olayların anlık bir kavga olmadığı, iki gece boyunca farklı mekânlarda tekrarlandığı, üçüncü gün ise 10'uncu sınıf öğrencilerinin de sürece dâhil olduğu belirlendi. Bu süreç sonunda darp edilen öğrencilerin okuldan ayrılmak zorunda kaldı.-Muşta ve bıçaklı şiddet: Alt sınıf öğrencilerinin darp edildiği, ağır hakaretlere maruz kaldığı, korku ve baskı ortamı oluşturulduğu; bazı durumlarda bıçak ve kol saatinin muşta gibi kullanıldığı rapora yansıdı.-Hiyerarşik yapı tespit edildi: Şiddetin, üst sınıf–alt sınıf ilişkisi içinde, çok sayıda fail ve mağdurun bulunduğu hiyerarşik bir yapı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.-Mağdur öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kaldı: Yaşanan şiddet süreci sonunda darp edilen öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle okuldan ayrıldığı, nakil edildikleri okullarda da damgalanma riskiyle karşılaştıkları ifade edildi.-Nitelikli disiplin ihlali: Süreklilik, organizasyon ve mağduriyetin boyutu nedeniyle olayların 'ağır nitelikli disiplin ihlali' kapsamında ele alınması gerektiği sonucuna varıldı.Sabah'ın haberine gçre; Bazı çevrelerde dile getirilen, şiddete karışan öğrencilerin 'kız öğrencileri koruma amacıyla hareket ettiği' ya da 'kahramanlık sergilediği' yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Bu iddiaların somut bulgularla desteklenmediğini ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şiddeti meşrulaştıran ve öğrenciler arasında 'kendi adaletini sağlama' anlayışını normalleştiren söylemlerin eğitim ortamı ve hukuk düzeni açısından son derece sakıncalı olduğu vurgulandı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olaylardan etkilenen tüm öğrenciler için rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri verdi. Okul ortamında güven duygusunun yeniden tesis edilmesi ve benzer olayların yaşanmaması için bazı yeni önlemler de hayata geçirilecek. Pansiyonlu okullarda rehberlik hizmetlerinin artırılması, pansiyon işleyiş ve denetimlerinin gözden geçirilmesi ve koruyucu–önleyici uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.