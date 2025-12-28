'TOLUN' İsrail'i Tedirgin Ediyor!

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleriyle hedeflerini tam isabetle vurdu.İsrail basınından Maariv gazetesi, 'Endişe kaynağı: Erdoğan doğrudan çatışmaya hazırlanıyor ve yeni bir silahı ortaya koyuyor' başlıklı dikkat çeken haberinde, TOLUN mühimmatının başarılı canlı atış testini tamamladığını ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Ankara ile Tel Aviv arasındaki artan gerilim ortamında hem yumuşak (korunmasız) hem de tahkim edilmiş hedeflere karşı taarruz kabiliyetini sergilediğini belirtti.İsrailli gazete, AKINCI TİHA'nın, tek bir görev sırasında TOLUN mühimmatının iki farklı versiyonuyla iki hedefi de yüksek isabetle vurduğunu bildirdi.Habere göre, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F varyantı, parçacık (şarapnel) etkili harp başlığıyla yumuşak hedeflere karşı tasarlanırken; Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN versiyonu ise betonarme dahil olmak üzere tahkim edilmiş hedeflere nüfuz etme kabiliyetini (sığınak delici) sergiledi.Maariv, TOLUN mühimmatının birleşik GPS/INS güdüm, karıştırmaya karşı önlemler ve hedef tipine göre ayarlanabilen akıllı tapalar içerdiğini vurguladı. Haberde, bu kombinasyonun, yumuşak hedeflerden korunaklı altyapılara ve tahkimli tesislere kadar geniş bir hedef yelpazesine karşı uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli taarruz imkanı sağlamayı amaçladığı belirtildi.İsrailli gazeteye göre, bu test, Türkiye'nin insansız taarruz kabiliyetinin olgunluğuna dair bir başka teyit ve AKINCI TİHA'nın gelecekteki harekat sahalarında karmaşık görevler için genişleyen mühimmat portföyünü gözler önüne seriyor.Maariv, testin, Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin yeni bir dip noktasına ulaştığı bir döneme denk geldiğini aktardı.Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimalinin kamuoyunda tartışıldığı, ki bu senaryonun kısa bir süre öncesine kadar neredeyse hayal edilemez olduğu vurgulandı.