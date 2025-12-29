Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 29 Aralık 2025 tarihli son hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bölümünde kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor. MGM, 52 ilde kar yağışı beklendiğini açıklarken, 16 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'den fazla il ve çok sayıda ilçede eğitime bir gün ara verildi.Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller şunlar:Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van ve Hakkari.Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar, yer yer tipi, yüksek ve eğimli alanlarda ise çığ riski bulunduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Yapılan değerlendirmelere göre:Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısı) için yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van'da 5–15 cm, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise 15–25 cm'ye ulaşan yoğun kar yağışı öngörülüyor.Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 40–70 km/saat hızla esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşeceği bildirildi.Meteoroloji'ye göre kar yağışı beklenen iller arasında Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Sakarya, Ankara, Konya, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari başta olmak üzere toplam 52 il bulunuyor.