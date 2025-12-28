Dünya Rekoru Kırıldı!

Teknoloji dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken HKC, monitör pazarında dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Şirket, dünyanın ilk 1080Hz yenileme hızına ulaşan oyuncu monitörünü resmen duyurdu. Bu değer, şu anda pazardaki en yüksek yenileme hızı olarak kayıtlara geçerken Samsung ve ASUS gibi dev rakiplerin de önüne geçilmesini sağladı.Yeni tanıtılan bu monitör, kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim sunmak için iki farklı mod ile geliyor. İlk mod, görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek akıcılık arayanlar için 2K (1440p) çözünürlükte 540Hz yenileme hızı sağlıyor. Bu seçenek, hem görsel detaylara hem de performansa önem veren oyuncular için ideal bir denge kuruyor.İkinci mod ise tamamen hıza odaklanan rekabetçi oyunculara hitap ediyor. Cihaz, 720p çözünürlükte tam 1080Hz hıza ulaşarak neredeyse sıfır gecikme sunuyor. Bu özellik, özellikle eSpor müsabakalarında milisaniyelerin bile galibiyeti belirlediği anlarda oyunculara büyük bir avantaj kazandırmayı hedefliyor.Sektörde 1000Hz ve üzeri yenileme hızları artık yeni bir standart haline gelmeye başladı. Samsung'un kısa süre önce tanıttığı 1040Hz destekli Odyssey G6 modeli de benzer bir çift mod teknolojisine sahipti. Ancak HKC, sunduğu 1080Hz değeri ile bu alandaki çıtayı bir adım daha yukarı taşımayı başardı.Şirket, panelin teknik detayları, renk uzayı veya bağlantı noktaları hakkında henüz kapsamlı bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu denli yüksek hızları tam performansla destekleyebilmek için monitörün HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 teknolojilerini kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın fiyatı hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.HKC, rekor kıran bu modelin yanı sıra başka bir yeniliğe daha imza attı. Marka, dünyanın ilk RGB Mini LED monitörünü de tanıttı. 27 inç boyutundaki bu ekran, 4K çözünürlükte 165Hz hız ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca bu model, istendiğinde 1080p çözünürlükte 330Hz yenileme hızına çıkabiliyor.