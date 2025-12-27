Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 1 milyar TL’lik vurgun iddiası! Mansur Yavaş hakkında 5’inci soruşturma izni talebi…

Göreve geldiği günden bu yana adrese teslim ihaleler, tartışmalı kadrolaşma iddiaları ve fahiş harcamalarla sık sık eleştirilerin hedefi olan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni talebi daha gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlamalarıyla 4 kez soruşturma izni verilen Yavaş için, bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5'inci kez harekete geçti.Başsavcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli gelir kalemlerinden biri olan reklam afişlerinin sergilendiği aydınlatma direklerinin usulsüz biçimde kiralandığı ve bu yolla yaklaşık 1 milyar TL'lik kamu zararının oluştuğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir soruşturma izni talep etti.Seçim sürecinde '64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim' sözleriyle kamuoyuna güven mesajı veren Mansur Yavaş'ın, görev süresi boyunca belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin art arda iddialarla anılması dikkat çekiyor. Fahiş konser harcamaları, Ankapark'ın atıl hale gelmesi, mahkeme kararına rağmen uygulanmadığı öne sürülen imar planı değişiklikleri ve belediye imkânlarının siyasi faaliyetlerde kullanıldığı iddiaları, Yavaş hakkındaki soruşturma dosyalarını kabartan başlıklar arasında yer alıyor.Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ABB'de reklam direklerinin kiralanmasına ilişkin işlemler nedeniyle doğrudan Mansur Yavaş'tan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ABB'ye ait aydınlatma direklerinin reklam amaçlı kullanımında yapılan kiralama işlemlerinde usulsüzlük tespit edildiğine dair belgeler üzerine 9 Ocak 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuruda, söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL tutarında kamu zararının oluştuğu vurgulandı.Aradan geçen yaklaşık 12 aya rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir yanıt alamayan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 10 Eylül 2025 tarihinde yeniden yazı yazarak ön inceleme sürecinin akıbetini sorduğu, ancak halen cevabi yazının beklendiği belirtildi. Mansur Yavaş hakkında son bir yıl içerisinde 5'inci kez 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni istenmesi, siyasi kulislerde 'çember daralıyor' yorumlarına neden olurken, gözler İçişleri Bakanlığı'nın vereceği karara çevrildi. Soruşturma izni talebine ilişkin resmi kayıtlarda, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken, dosyada isnat edilen suçların 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' olduğu ifade ediliyor.