Türkiye Yeni Yıla Zamsız Giriyor!

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar kombilerin vanasını açarken, hükümet uyguladığı politikalarla vatandaşın faturasını düşük tutmaya çalışıyor. Enerji alanında yaptığı yatırımlarla bölgesinin ve Avrupa'nın güvenli limanı haline dönüşen Türkiye, tüm stratejik adımlarının yanı sıra enerjiyi evlere uygun fiyatla ulaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanan üçüncü ülke olan Türkiye'de ocak ayında da elektrik ve doğalgazda zam yapılmayacak. Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da yüksek tüketimi olanların destekleme dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, kademe uygulamasına bu yıl geçilmeyecek. Uygulama önümüzdeki kış devrede olacak. Enerjisini çeşitlendirerek arz güvenliğini garantiye alan Türkiye, bir yandan da elektrik ve doğalgaz hizmetlerini vatandaşa ucuza ulaştırıyor.Türkiye, doğalgazda en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Uluslararası istatistik şirketi HEPI ile Gazbir verilerine göre doğalgaz fiyatında Türkiye, 28 Avrupa ülkesi içerisinde Ukrayna ve Macaristan'ın hemen arkasından üçüncü sırada yer alıyor.Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı kilovatsaat başına 9.9 euro olurken, santimetreküp başına ise 105 euroya ulaştı. Türkiye ise listede doğalgazı kilovatsaat başına 1.62 euro ile en ucuza kullanan Ukrayna ile 2.57 euro ile onu takip eden Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldıTürkiye'de doğalgaz kilovatsaat başına 2.91 euroya tüketilirken, birçok Avrupa ülkesi Türkiye'deki fiyatların çok üzerinde fiyata konutlara doğalgaz sunuyor.Buna göre Avrupa'da 34.40 euro ile doğalgazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğalgazın Türkiye'ye göre İsveç'te 12 kat, Hollanda'da 6 kat, İsviçre'de 5.5 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.Ocak ayında da elektrik ve doğalgazda zam yapılmaması planlanırken, uzun süredir üzerinde çalışılan doğalgaz kademesine de 2027'de geçilmesi bekleniyor. Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.Son iki yılda doğalgaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an hâlâ doğalgazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğalgaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.Doğalgazda kademeye bu yıl geçilmeyeceği ancak çalışmaların önümüzdeki kışa yetiştirileceği ifade edilirken yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğalgaz tüketimi ortalamaları esas alınacak.Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğalgaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden fazlasını tüketenler desteklemeden çıkarılacak.