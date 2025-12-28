Bakan Yerlikaya Duyurdu! 65 İlde Operasyon...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve 65 ili kapsayan dev operasyon zinciriyle zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Son bir hafta içerisinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, gençlerin geleceğini hedef alan uyuşturucu şebekeleri çökertildi.Operasyonun bilançosu ise mücadelenin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi; polis ekipleri 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Geniş kapsamlı bu saha çalışması sonucunda 768 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli şekilde yürütülen operasyonlarda teknoloji ve saha gücü en üst seviyede kullanıldı. Gaziantep'ten İstanbul'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar uzanan 65 farklı şehirde gerçekleştirilen baskınlara bin 165 ekip ve 2 bin 920 personel katıldı. Karadan yürütülen operasyonlara havadan 17 hava aracı destek verirken, hassas burunlu 43 narkotik dedektör köpeği ise gizlenen maddelerin bulunmasında kritik rol oynadı.Yetkililer, uyuşturucuya karşı yürütülen bu amansız mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurgularken, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm emniyet güçlerine tebrik mesajları iletildi. Şehir merkezlerinden en uzak mahallelere kadar yayılan bu operasyon dalgası, zehir tacirlerine karşı devletin kararlı duruşunu simgeliyor.Toplumun huzurunu ve sağlığını tehdit eden bu suç şebekelerine yönelik benzer operasyonların önümüzdeki günlerde de kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.