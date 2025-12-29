Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralandı

Yalova'da polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Operasyonun, gece saat 02.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Elmalık köyünde belirlenen bir adrese yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin bulunduğu adrese yapılan operasyon sırasında evden polise ateş açılması üzerine çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sonucu 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Çatışmaların yaklaşık 6 saattir sokak aralarında devam ettiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girişine izin verilmezken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Operasyon kapsamında Bursa'dan Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri evin çevresini tamamen sararken, olay yerindeki güvenlik önlemleri takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Yaralanan personel derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları kontrollü şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan çatışmaların sürdüğü bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildi.