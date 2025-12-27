İBB itfaiye daire başkanı gözaltına alındı! Rakam 4'e yükseldi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında düzenlendiği bilgisine ulaşıldı.Toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, Remzi Albayrak'ın dışında CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'ndeki Bekir Önder, İş İnsanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında da gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi. 4 şüpheli de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.