Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Apple dünyasının merakla takip edilen sızıntı isimlerinden Kosutami, teknoloji devinin gizli arşivinden heyecan verici bir detayı gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan yeni görüntüler, Apple'ın bir dönem ilk nesil AirPods modelleri için oldukça canlı renk seçenekleri üzerinde çalıştığını ancak son anda bu plandan vazgeçtiğini gösteriyor.Sızdırılan prototiplerde, özellikle pembe ve sarı gibi oldukça parlak ve dikkat çekici renkler göze çarpıyor. Bu renk paleti, Apple'ın 2013 yılında piyasaya sürdüğü ve “renkli” kimliğiyle ön plana çıkan iPhone 5c serisini hatırlatıyor.Apple'ın renk konusundaki tek deneyi bu değil. 2023 yılında paylaşılan başka bir sızıntı, şirketin iPhone 7 serisiyle uyumlu; mor, “Product RED” (kırmızı) ve siyah gibi renkleri de test ettiğini göstermişti. Ancak bildiğiniz gibi, iPhone 7'nin mor versiyonu da hiçbir zaman raflara çıkmadı.AirPods'un 2016 sonbaharındaki ilk tanıtımından bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Bu süre zarfında Apple, AirPods Max hariç, kulaklık serisinde “sadece beyaz” politikasından taviz vermedi.Apple, beyaz rengi bir marka kimliği ve ikonik bir imza olarak kullanıyor. Yine de sızan bu prototipler, Apple'ın iç dünyasında bu kuralı yıkmaya ne kadar yaklaştığını kanıtlıyor. Bu sızıntıyı yapan Kosutami, daha önce de Apple hayranlarını heyecanlandıran pek çok iptal edilmiş projeyi paylaşmıştı:Hiç piyasaya çıkmayan AirPower kablosuz şarj matı.Apple Vision başlığı için düşünülen (ve muhtemelen iptal edilen) siyah renk seçeneği.iPhone'lar için tasarlanmış metal kasalı batarya prototipleri.