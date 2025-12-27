Türkiye Gazze için tek yürek! 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin için büyük yürüyüş!

Siyonist İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. 21. yüzyılın en kanlı soykırımının yaşandığı Gazze'deki insanlık dramını tüm dünya görmezden geldi. Türkiye ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'den yükselen feryada kulak verdi. Başkan Erdoğan, Filistinlilerin haklı mücadelesini dünyaya haykırırken, Türk halkı da yaşanan soykırımı lanetledi. Milli İrade Platformu tarafından, bu yıl 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' ile 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da düzenlenmesi planlanan eylem için ortak çağrıda bulunuldu.İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsettiklerini ifade etti.Meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkati çeken Bilal Erdoğan, 'Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var, bu soykırımın arkasındaki İsrail Nazizm'inin yeniden hortlamaması için. Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar.' dedi.Bilal Erdoğan, İsrail Nazizm'inin hortlamaması ve bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesinin suçlunun sorumlu tutulması ve İsrail'in savaş tazminatı ödemeye mahkum edilmesiyle mümkün olacağını düşündüklerini vurgulayarak, 'Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının bu işin kabahatlisi konumunda olan, soykırımı gerçekleştiren İsrail Nazizmi'ne yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde, bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik, duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz.' diye konuştu.Platform adına ortak bildiriyi okuyan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'de 27 aydır yaşananların bütün dünyanın gözü önünde bir halkın 'adım adım, yavaşlatılmış bir şekilde yok edilme planı' olduğuna dikkati çeken Beşinci, o günden bugüne Gazze topraklarına, 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bini aşkın kişinin şehit, 200 bin kişinin yaralı düştüğünü vurguladı. Beşinci, bu esnada kağıt üzerine imzalanan sözde ateşkesin başladığının altını çizen Beşinci, ateşkes sürerken Gazze topraklarında ölümün bir an bile durmadığına işaret etti.Merhametini yitirmiş bir çağda adaletin temsilcisi ve vicdanların sesi olunması gerektiğini dile getiren Beşinci, şunları kaydetti:'1 Ocak 2026 sabahı, saat 08.30'da 'Unutmayız' demekle yetinmediğimizi, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya, alışkanlığın zincirini kırmaya, vicdanın, merhametin temsilcisi olmaya gelin. Vakıflar, dernekler, cemiyetler, camialar, kınama cümlelerinin ötesine geçin. Sahaya, sokağa, şahitliğe gelin. Basın mensupları, fenomenler, sanatçılar, bir manşet değil bir hakikat taşıyın, mazlumun sesini satır satır dünyaya duyurmaya, tarihe vicdan kaydı düşmeye gelin. O, bu, şu demeden hep beraber gelin. Bütün kimliklerden arınarak gelin. Gelin ki yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya hep beraber verelim. Sinmediğimizi, susmadığımızı, Filistin'i, unutmadığımızı tüm dünyaya hep beraber gösterelim.'Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama 'dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu'nca Türkiye'nin 81 ilindeki merkez camilerinden cuma namazı sonrasında çağrı yapıldı. İstanbul Eyupsultan Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında İstanbul Gençlik Vakfı TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytüllah Çiçen ve Eyüpsultan İlçe Başkanı Serhat Yörür basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe çağrı açıklamasını okuyan TÜGVA Eyüpsultan İlçe Başkanı Serhat Yörür, 'Gazze'de 2 yılı aşkındır süren insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı bir araya geleceğiz' dedi. Yörür, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe destek çağrısı yaparak, 'Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk mesajını dünyaya Galata'dan veriyoruz' ifadesini kullandı.