Netanyahu'dan Küstah Talepler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün ABD'ye diplomatik bir ziyaret için hareket etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelmesi ve çok sayıda başlığın masaya yatırılması öngörülüyor.Netanyahu–Trump görüşmesinin pazartesi günü saat 22.30'da yapılması bekleniyor. Görüşme öncesinde Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi planlanıyor.İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'i ilgilendiren diplomatik ve güvenlik başlıkları Trump ve Rubio arasında paylaştırılacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ikinci bir Trump–Netanyahu görüşmesi yapılıp yapılmayacağı ise ilk görüşmenin seyrine bağlı olacak.Netanyahu'nun Florida'ya 'Wing of Zion' adlı özel uçakla gideceği belirtiliyor. Uçağın, acil iniş ihtimalinde uluslararası tutuklama kararlarını uygulayabilecek ülkelerden kaçınmak amacıyla alışılmadık derecede uzun bir rota izlemesi bekleniyor. Bu nedenle basın mensuplarının uçağa alınmayacağı, heyetin bir bölümünün ise ticari uçuşlarla ABD'ye gideceği ifade ediliyor.Haberlere göre masadaki temel başlıklardan biri, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçiş olacak. Netanyahu'nun, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünün (ISF) nasıl hayata geçirileceğini ve hangi ülkelerin bu yapıda yer alacağını Trump'tan öğrenmek istediği aktarılıyor.Netanyahu'nun Türkiye'nin bu gücün bir parçası olmasına karşı çıkacağı belirtiliyor. İsrail basınına göre Trump'ın, Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından ve ocak ayı içinde ikinci aşamaya geçildiğini ve istikrar gücünün kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.İsrail basını, Ankara–Tel Aviv arasındaki rekabetin de görüşmede gündeme geleceğini aktarıyor. Netanyahu'nun Türkiye'yi İsrail açısından bir rakip olarak gördüğünü kabul ettiği, ancak bu rekabetin düşmanlığa dönüşmemesi için belirli sınırların çizilmesini isteyeceği ifade ediliyor.Haberlere göre Netanyahu'nun gündeme getireceği bir diğer başlık Suriye olacak. Netanyahu'nun, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik rahatsızlığını dile getirmesi, Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını, 'Dürzilerin korunmasını' ve Şam'da gelişmiş silah sistemlerinin bulunmamasını talep etmesi bekleniyor.Haberlere göre ayrıca ABD Başkanı'nın çevresinde Netanyahu'ya yönelik hayal kırıklığının arttığı, buna karşılık Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyduğu da dile getiriliyor.Gündemde ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği, İran, Lübnan, Hizbullah ve Suudi Arabistan'la ilgili başlıkların da yer alması bekleniyor.