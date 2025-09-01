Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TÜİK ile 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı bekleniyor!

Türkiye’de ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, enflasyon rakamlarını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan güncel enflasyon verileri, hem piyasa hem de vatandaş için önemli göstergeler arasında yer alıyor. “Enflasyon ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Memur ve emekli zammı üzerinde etkili olacak rakamlar birikmeye devam ediyor. Öte yandan veriler kira artışını da belirliyor. İşte, 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi:

Tüketici fiyatları ve ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar için enflasyon oranları büyük önem taşıyor. TÜİK, her ayın belirli günlerinde enflasyon verilerini açıklıyor ve bu rakamlar hem ekonomik kararlar hem de vatandaşların kira zammı açısından belirleyici oluyor. Peki, 2025 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) rakamlarını belirli tarihlerde açıklıyor. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamlarının ağustos ayı verileri de 3 Eylül çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00'da TÜİK üzerinden yayımlanacak rakamlarda beklenti şöyle:Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2025Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52 arttı, aylık %2,06 arttı.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2025Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %24,19 arttı, aylık %1,73 arttı