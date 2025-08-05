Altyapı alarmda! Vatandaş isyan etti

Tekirdağ'da bir yandan yaz sıcaklarında su kesintileri yaşanırken diğer yandan da şehrin birçok noktasında altyapı sorunları yaşanıyor. Yetersiz alt yapı sorunlarından kaynaklı patlayan su boruları nedeniyle sular, sokaklara akıyor. Aylardır süren su kesintileriyle mağdur olan vatandaşlar, suların böyle boşa akmasına tepki gösterdi.Vatandaşlar, defalarca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) ihbarda bulunduklarını ancak arızaların günlerce hatta haftalarca onarılmadığını dile getiriyor.Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde bir patlak sonrası sular metrelerce havaya fışkırdı. Vatandaşlar, boşa akan suyu izlemek zorunda kaldı. Görüntüler, bölgedeki altyapının içler acısı halini gözler önüne serdi.Süleymanpaşa'da su patlağı olan bir sokakta yaşayan Furkan Kıcık, '1 aydır buradaki patlak devam ediyor. TESKİ'ye bildirmemize rağmen halen yapılmadı. Buradaki suyun bir an önce kesilmesini, tamir edilmesini talep ediyoruz. Zaman zaman su kesintileri oluyor ama burada su boşa akıyor' diyerek tepkisini dile getirdi.Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde ise bazı evlere halen su verilemiyor. Yazlıkçılar, suyun hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.Kentteki su yönetimiyle ilgili sorunlar, vatandaşların hem günlük yaşamını aksatıyor hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine neden oluyor.Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı ve etkin çözümler bekliyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfus göz önünde bulundurularak altyapının güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.