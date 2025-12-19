Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Sis Var...

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Özellikle İstanbul çevresinde sabah saatlerinde sis etkili olacak. İstanbul 14°C, Bursa 14°C.İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ankara 9°C, Eskişehir 9°C.Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 17°C, Denizli 17°C. İç kesimlerde (Afyonkarahisar çevresi) sabah puslu.Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Erzurum ve Kars çevresinde dondurucu soğuklar ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Erzurum 6°C.Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.Üç Büyük ilde Hava Durumu19 Aralık Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İşte 3 büyük ilimizdeki sıcaklık değerleri:Şehir En Yüksek Sıcaklık Hava Durumuİstanbul 14°C Parçalı ve az bulutlu, sabah sisliAnkara 9°C Parçalı bulutlu, gece buzlanmaİzmir 17°C Az bulutlu ve açıkKar Ne Zaman Gelecek?Uzmanlar, Aralık ayının sonuna kadar Marmara ve batı bölgelerinde ciddi bir kar yağışı beklenmediğini belirtiyor. Ancak Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışları etkisini sürdürüyor. İstanbul ve çevresi için kar beklentisi 2026'nın ilk günlerine işaret ediyor.Sürücülere Uyarı: Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 50 metrenin altına düşebileceği belirtiliyor. Takip mesafesini korumanız ve sis farlarınızı kontrol etmeniz önemle rica olunur.