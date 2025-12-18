Brüksel’de soğuk duş! Özgür Özel'e 5 dakika bile ayırmadı

Brüksel’e giden CHP lideri Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa’ya tepki gösterdi. Özel: "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil" dedi

Brüksel ziyaretinde beklediği temasları kuramayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın kendisiyle görüşmemesine tepki gösterdi.Costa'ya kişisel olarak hayranlık duyduğunu dile getiren Özel, Avrupa Konseyi Başkanı'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasını ciddiyetsizlik ve siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Tüm girişimlerine rağmen Costa ile baş başa beş dakikalık dahi bir görüşme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan Özel, yaşanan durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.Öte yandan, Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, bir kez daha ülkesini şikayet etti. Partisinin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını örtbas eden Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.Avrupa liderlerinin Türkiye konusunda çekimser kaldığını öne süren Özel, 'Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor' dedi.