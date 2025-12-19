Otomotivde Çip Krizi!

Otomotiv endüstrisi, pandemiden bu yana boğuştuğu tedarik zinciri sorunlarından tam kurtuldum derken yeni bir dalgayla sarsılıyor. Bloomberg tarafından servis edilen rapora göre Japon devi Honda, artan çip tedarik sorunları nedeniyle Japonya ve Çin'deki fabrikalarında üretimi askıya alma kararı aldı. Bu kararın arkasında ise Hollanda merkezli başlayan ve küresel bir krize dönüşen teknoloji savaşı yatıyor.Yapılan planlamaya göre Honda, Japonya'daki operasyonlarını 5 ve 6 Ocak tarihlerinde durduracak. Şirket henüz hangi fabrikaların etkileneceğini detaylandırmadı. Ancak asıl büyük kesinti Çin tarafında yaşanıyor. Üreticinin Çin'deki iştiraki Guangqi Honda Automobile, sahip olduğu üç fabrikada birden 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında şalter indirecek.Bu üretim durdurma kararının temelinde, Hollanda'da patlak veren bir jeopolitik kriz bulunuyor. Ekim ayında Hollanda hükümeti, Trump yönetiminin yoğun baskısına boyun eğerek Çin sahipliğindeki çip üreticisi Nexperia şirketinin kontrolüne el koymuştu. Otomobiller ve beyaz eşyalar için kritik öneme sahip düşük seviyeli çipler üreten bu şirkete yapılan müdahale, zincirleme bir reaksiyon başlattı.Hollanda hükümeti, el koyma gerekçesi olarak şirketteki ciddi yönetim eksikliklerini ve Çinli çoğunluk hissedarı Wingtech firmasının kritik teknolojileri Avrupa dışına çıkarma ihtimalini göstermişti. Ancak New York Times, Hollanda'nın bu planlardan aslında 2019 yılından beri haberdar olduğunu ortaya çıkarmıştı.Pekin yönetimi bu hamleye sessiz kalmadı ve Nexperia tarafından üretilen çiplerin ihracatını engelleyerek sert bir misilleme yaptı. İlerleyen süreçte taraflar arasındaki yapıcı görüşmeler sonucunda Hollanda müdahalesini askıya aldı. Çin ise ihracat kısıtlamalarını tamamen kaldırmasa da bazı muafiyetlerle gevşetti. Ancak bu zoraki ateşkes, tedarik zincirinin toparlanması için yeterli olmadı.Honda, Kasım ayı sonlarında üretimin normale döneceğini öngörüyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sektör danışmanı Ambrose Conroy, endüstrideki kimsenin bu tür jeopolitik kesintilere hazırlıklı olmadığını ve hala da hazırlıklı olmadıklarını vurguluyor.