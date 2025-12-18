Özgür Özel’den sonra Mansur Yavaş da Arnavutköy‘ün projelerini takip etmeye başladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir projeyi vaat olarak gündeme getirmesi dikkat çekti.Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun uygulamaya koyduğu elektrikli ve ücretsiz otobüs projesi, daha önce ilçede hayata geçirilmişti. Söz konusu proje, çevreci yapısı ve ücretsiz ulaşım imkânı sunmasıyla kamuoyunda öne çıkmıştı.Mansur Yavaş'ın vaat olarak açıkladığı projenin, Arnavutköy Belediyesi tarafından uygulanmakta olan sistemle büyük ölçüde benzerlik göstermesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Projeler arasındaki benzerlik, yerel yönetimlerde örnek uygulamaların yaygınlaşması açısından değerlendirilirken, bazı çevreler tarafından da “mevcut bir projenin vaat olarak sunulması” şeklinde yorumlandı.