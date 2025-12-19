CHP Engellemek İstemişti! İşte O Mahalle!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı.Savaş 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, 'rantsal dönüşüm' diyerek proje karşıtı mitingler düzenlemişti.Lütfü Savaş ve bazı CHP'li isimler Emek Mahallesi'nde mitingler düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya teşvik etmişti. O dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay Mengüllüoğlu da 'Kentsel dönüşüme diren' diyerek açıklama yapmıştı.Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu ve 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.Mahallede yaşayan 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı. Kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programlarında ise yaptığı o mitingi inkâr etmişti.31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a depremzedeler büyük tepki göstermişti. Asrın felaketinde on binlerce canını kaybeden Hataylılar sosyal medya üzerinden CHP yönetimini ve Savaş'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.SABAH o dönemde yaptığı haberlerde 'Dönüşümü engelledi 2 bin canımız gitti', 'Yıkım kafası yeniden aday' ve 'CHP'den bile isteye ihanet' başlıklı manşetleriyle CHP'nin kentsel dönüşüme karşı çıkması ve sonrasında yaşanan yıkımı sayfalarına taşıdı.Devlet yatırımları Hatay'ın dört bir yanında yükselirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen TOKİ Konutları'nda bir yandan hak sahiplerine yeni yuvalarının anahtarları teslim ediliyor, diğer yandan inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.Depremde en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, 'Depremde en çok yıkımın olduğu mahallelerden bir tanesi Emek Mahallesi'ydi. Devletimiz gücünü gösterdi ve şu an mahallemizde sağlam binalar yükseldi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Murat Kurum'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.